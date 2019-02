Beşiktaş'ta İmza Şov -4

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadroya katılan Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenledi.









Beşiktaş, ara transfer döneminde kadroya katılan Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenledi.







Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katıldı. Yoğun kalabalığın olduğu ve Japon gazetecilerin de yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan başkan Fikret Orman,







"Hayırlı olsun öncelikle. Allah kazasız, belasız, sakatsız, Beşiktaş'ı ve oyuncuları mutlu edeceğimiz bir ikinci sezon olur inşallah. Zor bir süreç geçirdik. Bu süreç içerisinde takımımızdan ayrılanlar oldu ve ayrılanlarla beraber yeni katılanlar oldu. Burada iki üç hedefimiz oldu. Birincisi bonservis harcamadan geçirmeye çalıştık. Yaklaşık 1.5 milyon euro harcadık. Onun üzerine gönderdiğimiz oyunculardan da 5 milyon getiri sağladık. Bütçeyle alakalı 5 milyon üzerinde tasarruf elde ettik. Takımı da gençleştirdik. Yani 3 işi bir arada yaptık. Sonuç itibariyle aramıza bu sezonda 4 kıymetli oyuncu katıldı" dedi.







"KAGAWA ÇOK SES GETİRDİ"







Oyuncular hakkında tek tek konuşan başkan Orman, "Muhayer U-21 milli takım oyuncusu. Epeydir takip ediyorduk. Çok büyük istifade edeceğimize inandığımız bir kardeşimiz. Hoş geldin demek istiyoruz. Kagawa'yı yazın almak istedik, çok arzu ettik, hatta Beşiktaşlı taraftarlar yolda falan gördüler, 'Come to Beşiktaş' dediler ama nasip bu zamanaymış. Çok mutlu olduk. Taraftarlar da çok mutlu oldu. Uzak doğuda da çok büyük ses getirdi. Çok da güzel bir başlangıç yaptı. En önemli şey taraftarın birbirinden hoşlanması. İnşallah biz Kagawa'dan, Kagawa da hem şehirden hem bizden memnun olur. Bu transferde bize yardımcı olan Dortmund'a teşekkür etmek istiyorum. Mirin uzun dönemdir ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. Yüksek bedellerle önceden transfer etmek istedik ama nasip bu güneymiş. Çok mutlu olduk. Çok pozitif bir arkadaşımız. Pozitif enerji veriyor Beşiktaş'a. İnşallah çok uzun süre beraber olacağız. Burak bizim ailemizin bir ferdi. Babası bizim ağabeyimiz. Ailesini de çok severim. Bu süreç içerisinde Beşiktaş ile adı çok geçti, geçmesi de normal çünkü evi burası. Evinden o günkü şartlarda ayrıldı, bize de evine gelmek istediği izlenimini verdi. Beşiktaş hislerinden dolayı çok mutluyum. Ailene hoş geldin demek istiyorum" diye konuştu.







"BURAK'IN BURADA FUTBOLU BIRAKIP GÖREVLER ALMASINI İSTİYORUM"







Burak'ın iki senelik süreçte isminin Beşiktaş ile çok geçtiğine dikkat çeken başkan Orman, "Doğal bir süreçti bu. Burak'ın evi burası. Ben Burak'ı da ailesine de çok saygı duyduğum bir isim. Hocamız da çok istedi. Artık futbol hayatını Beşiktaş ile noktalayıp, aile içinde görevler alması gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç içerisinde görüşmeler oldu. Çok kolay oldu, zorlanmadık. Burak da Trabzonspor sözleşmesinden dolayı büyük fedakarlıklar yaptı. Beşiktaş'ı ne kadar istediğini gösterdi" diye konuştu.







"KAGAWA'YI BIRAKMAK İSTEMEDİLER"







Kagawa'yı sezon başından beri istediklerini dile getiren Fikret Orman, "Biz de biliyorsunuz Japonya ile anlaşmalarımız oldu. Bu anlaşmalara istinaden almadık Kagawa'yı zaten önemli bir oyuncu. İlk etapta Dortmund bırakmak istemiyordu, oyuncu isteyince Dortmund da fedakarlık gösterdi. Sonucunda transfer gerçekleşti. Herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.







"KAPTAN OLMASINI ÇOK İSTERİM"







Burak'a 'kaptan' diye seslenmesinin sorulması üzerine ise başkan Fikret Orman, "Mesaj olsun diye söylemedim. Beşiktaş'ta kaptanlık yapacak bir oyuncu. Sezon sonunda da Tolga gibi oyuncuların da sözleşmesi bitiyor. Bunu değerlendireceğiz ve karar verilecektir. Kaptanlık yönetim kurulunun karar vereceği bir şeydir. Ben de çok isterim kaptan olmasını" dedi.







"BEŞİKTAŞ DAHA DA TANINAN BİR KULÜP HALİNE GELECEKTİR"







Uzakdoğu hedefleriyle ilgili ise Orman, "Kagawa olarak görmemek lazım. Burak da Çin'de önemli bir oyuncu ve tanınan bir oyuncu. Uzakdoğu pazarıyla alakası bir stratejimiz var. Geçtiğimiz sezon istediğimiz gibi bitiremedik ama bu sene kesin gideceğiz Uzakdoğu'ya. Beşiktaş oralarda daha tanınan bir kulüp haline gelecektir. Artık canlı yayınlanıyor orada maçlar. İnşallah önümüzdeki sezondan itibaren de yayın saatleriyle ilgili yeni bir düzenleme geleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.







"BAŞKANA RAĞMEN, HOCAYA RAĞMEN TRANSFER YAPILAMAZ"







Kagawa transferi sırasında Şenol Güneş'in de yanında olduğunu vurgulayan Orman, "Artık son süreçlerine gelmiştik. Beraber verdiğimiz bir karar. Şunun altını çizmek istiyorum; bu bir ekip işi. Başkana rağmen, hocaya rağmen transfer yapılamaz. Nihai kararı tabi ki Beşiktaş yönetimi verecektir. Bizim kararlarımız ekip kararlarımızdır. Biz ayrı güçler değiliz. Aynı gemiyi yürütmeye çalışan kişileriz ve bu böyle devam edecek" dedi.







"MAÇLARI İNCELETİYORUM"







Burak'a yapılan tepkiler hakkında golcü oyuncuya gelen soruya kendisi cevap veren Fikret Orman, "Maçları inceletiyorum. Örnek olarak Akhisar maçı. Tribünde bin 500 kişi vardı ve 30 kişi bu işi değiştirmeye çalıştı. Burak'ı malzeme etmeye çalışanlar oluyor, bu işler geride kaldı. Antalya'da inanılmaz destek vardı. Artık o işlerin gündemi kalmadı Beşiktaş'ta. Mesele bir takım olarak birbirini destekleyen, kazanan bir takımdır. Biz açıkçası Antalya'daki oyundan da memnunduk. Golden sonraki oyuncu iletişimi bile bütün camiayı mutlu etti; en başta da beni mutlu etti" şeklinde konuştu.







"KULÜPLERİN DARALMASI LAZIM"







Yabancı kuralı hakkında da konuşan Fikret Orman, "Bir anda olacak bir şey değil yabancı kuralı. Şu an herkesin elinde sözleşmeler var. Gerçek şu; bu yüksek maliyetlerle takım götürmüyor artık Türk futbolu. Kulüpler olarak daralmamız lazım. En iyi uygulayan da bunu bizi. Çok büyük ücretlerle oyuncular transfer edildi. Artık buna bir 'dur' denilmesi lazım. Futbol bir takım oyunu. Beşiktaş bundan sonraki hedefi bir takım tarafına dönmek. Oyuncularla beraber geniş bir kadroya sahibiz. İsimlerin geniş olduğunu değil de sahada geniş olduğumuz bir oyun düzeni görmek istiyoruz. Bu yolda da ilerleyeceğiz" dedi.







MUHAYER: "AĞABEYLERİMİ ÖRNEK ALIYORUM"







Genç oyuncu Muhayer ise yaptığı açıklamada, "Sayın başkanımıza, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş için elimden geleni yapacağım ve bu forma için savaşacağım. Ağabeylerimden çok büyük şeyler öğreneceğimden eminim. Kendimi adapte edip takıma çok büyük katkılar sağlamak istiyorum. Kendimi 8 ve 10 numara olarak görüyorum ama hocamız karar verecek. Ağabeylerimi örnek alıyorum. Kendileri çok iyi ve kaliteli oyuncular. Ben de onlar gibi bir gün bu takımda oynamak isterim" dedi.







BURAK: "BU CAMİAYA LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIM"







Burak Yılmaz ise, 12 sene önce Beşiktaş'tan ayrıldığını hatırlatarak, "12 sene sonra tekrar bu formayı bana giymemi uygun gören başkanımıza, hocalarımıza çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapıp, bu camiaya layık olmaya çalışacağım. Bana inananları mahcup etmeyeceğim inşallah" diye konuştu.







"BÜTÜN CAMİALAR BENİM BEŞİKTAŞLI OLDUĞUNU BİLİR"







Beşiktaş hakkında konuşan Yılmaz, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra tabii çok yerde oynadım ama Beşiktaş maçlarını her zaman izliyordum, Çin'de de izliyordum. Ben 4 büyük takımda da oynadım ve çok büyük başarılar yakaladım ama diğer arkadaşlarımdan beni ayıran özellik, bütün camialar benim Beşiktaşlı olduğumu bilir. Kalbimde olduğu gibi aklımda da her zaman Beşiktaş'a dönmek vardı" şeklinde konuştu.







Oyun düzenine karar verecek olan kişinin Şenol Güneş olduğunu söyleyen Burak, "Benim stilimi herkes bilir. Ben orta yapılmasından ziyada orta sahaya iletişim kurarak oynayan bir oyuncuyum" dedi.







"BURADA BİTİRMEK İSTİYORUM"







Burada başladığını ve burada bitirmek istediğini dile getiren Yılmaz, "Allah nasip eder inşallah. Dolu dolu başarılarla inşallah burada bitiririz" diye konuştu.







"ÖNÜMÜZDEKİLERİN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEĞİZ"







Şampiyonluk yarışı ile ilgili ise Burak, "11 puan fark, 3 puanlık sistemde tersine döndüğünde bir anda nerede olduğunuzu fark edemeyebilirsiniz. Erzurum maçında talihsiz bir kayıp yaşadık. Bundan sonra kazanıp, önümüzdekilerin kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz sonuna kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.







KAGAWA: "NAGATOMO İLE YAPACAĞIMIZ MAÇI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"







Beşiktaş'ın yıldız transferi Kagawa ise sözlerine 'Merhaba' diyerek başladı. "Gerçekten çok mutluyum geldiğim için. Geldiğimden günden bu ayana herkes beni çok iyi karşıladı. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yukarılara doğru çıkacağız hep beraber" diyerek şunları söyledi:







"Bana önceden söylenen gibi muhteşem bir şehir burası. Nagatomo ile görüştük zaten, ne kadar muhteşem olduğunu geldim, gördüm. Özellikle yemekler muhteşem. Deniz de var, çok seviyorum, çok sevdiğim bir şehir burası. Takım özellikle beklediğim gibi muhteşem bir atmosfer stat taraftarlar, her şey muhteşem. Nagatomo ile yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum."







Dün Nagatomo'nun evinde olduklarını söyleyen yıldız oyuncu, "Kendisiyle baya görüştük. Kulüp hakkında yeterli deneyim sahibi olacak kadar vakit geçiremedim ama onla yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum. Gücümüzü göstereceğiz" dedi.







"RÜYALARIMDA BİLE GÖREMEM"







Antalyaspor maçındaki performansı hakkında da konuşan Kagawa, gelecek sezon da Beşiktaş'ta oynaması ile ilgili, "Hiç tahmin edemeyeceğim bir girişti. Rüyalarımla bile göremeyeceğim bir girişti. Önemli olan bu değil ama devamını getirebilmek. Bunun için her şeyi yapacağım. Takımda devam etmek için sezon sonuna kadar daha vakit var. Önemli olan bundan sonrası için her maç elimden geldiğiniz fazlasını yapmak. Ondan sonrasını düşüneceğiz" diye konuştu.







"KULÜBÜ SIRTLAMAK İSTİYORUM"







Beşiktaş taraftarından çok etkilendiğini ve bu atmosferi Dortmund stadında görmediğini dile getiren Kagawa, taraftarlardan çok etkilendiğini dile getirdi. Beklentinin yüksek olmasıyla ilgili gelen soruya ise Kagawa, "3 dakikada 2 gole ben de şaşırdım. Bu haberi takip ediyorum. Ben girince durum zaten 4-1'di. Sadece skora katkım oldu. Daha kritik toplarda kulübü ve taraftarlarımı başarısını için sırtlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.







Kagawa, taraftarların 'Beşiktaş'tan gitmeyin' mesajını ileten bir gazeteciye ise, "Sezon sonuna kadar elimden geleni yapacağım. Taraftarların beklentilerine karşılık vermeye çalışacağım" cevabını verdi.







MIRIN: "HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"







Yeni transferlerden Mirin ise takıma katıldığı için çok memnun olduğunu söyledi. Mirin, "Başkanımıza hocalarımıza çok teşekkür ederim. Geldiğimden beri işler çok iyi gidiyor. Ben de elimden geleni yapacağım. Ayrıca eşime de teşekkür ediyorum" diye konuştu.







"BÜYÜK İZLENİMLER BIRAKACAĞIMA İNANIYORUM"







Takımdaki performansı ve Pepe'nin ardından takıma gelmesinin sorulması üzerine ise Mirin, "Pepe'den bahsedince çok büyük bir oyuncu. Belli ki burada da büyük bir iz bırakmış. Şimdi de büyük oyuncularla oynuyorum. Ben de Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ciddi deneyimler kazandım. Ben de burada büyük bir izlenim bırakacağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.







Eşinin ve kendisinin Türkçe öğrenmeye başlayacağını aktaran Mirin, buraya kupalar kaldırmak için geldiğini de sözlerine ekledi.







JAPON BASININDAN YOĞUN İLGİ







Öte yandan Alman ekibi Borussia Dortmund'dan transfer edilen Japon oyuncu Shinji Kagawa'ya Japon basını da ilgi gösterdi. Japonya'nın birçok medya ekibinden gelen yaklaşık 10 kişilik basın mensubu, imza törenini yakından takip etti. - İstanbul

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Beşiktaş, Devre Arasında Kadroya Kattığı Oyuncular İçin İmza Töreni Düzenledi

Ünlü Popçu Mustafa Sandal: Beşiktaş Her Zaman Şampiyonluk İçin Oynar

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Abdullah Avcı'dan İrfan Can'a Avrupa Mesajı!