Son Dakika Haberleri: BEŞİKTAŞ'TA İNTİHAR ETTİĞİ TAHMİN EDİLEN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
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BEŞİKTAŞ'TA İNTİHAR ETTİĞİ TAHMİN EDİLEN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

6 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayağından intihar ettiği tahmin edilen Volkan Ekinci (34) hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ'TA İNTİHAR ETTİĞİ TAHMİN EDİLEN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU, System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayağından intihar ettiği tahmin edilen Volkan Ekinci (34) hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.30 sıralarında Ortaköy Varnalı Sokak'ta yaşandı. Bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi ilk kontrolünde ölmüş olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin kimlik kontrolünde ise ölen şahsın 34 yaşındaki Volkan Ekinci olduğu tespit edildi. Volkan Ekinci'nin cansız bedeni incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekinci'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasının ayağından atlayarak intihar ettiği tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri,

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Volkan Ekinci'nin cesedinin cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının olay yerinden ayrılması


Volkan Ekinci, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:40 Kaynak: DHA
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