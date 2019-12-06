Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta intihar ettiği tahmin edilen kişi ölü bulundu
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta intihar ettiği tahmin edilen kişi ölü bulundu - Son Dakika

Beşiktaş'ta intihar ettiği tahmin edilen kişi ölü bulundu

6 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayağından intihar ettiği tahmin edilen Volkan Ekinci (34) hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta intihar ettiği tahmin edilen kişi ölü bulundu, System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayağından intihar ettiği tahmin edilen Volkan Ekinci (34) hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.30 sıralarında Ortaköy Varnalı Sokak'ta yaşandı. Bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi ilk kontrolünde ölmüş olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin kimlik kontrolünde ise ölen şahsın 34 yaşındaki Volkan Ekinci olduğu tespit edildi. Volkan Ekinci'nin cansız bedeni incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Ekinci'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasının ayağından atlayarak intihar ettiği tahmin ediliyor.


Volkan Ekinci, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyanür ile intihar eden gencin sınıf arkadaşı: "Çok içine kapanık bir çocuktu"
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden denize atlayan kişi zemine çakıldı Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı İnsansız kara aracı göreve hazır

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 14:00:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta intihar ettiği tahmin edilen kişi ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]