Son dakika haberi... Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırıda şoförü yaralandı - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta, iki iş adamı arasında yaşanan ticari anlaşmazlık nedeniyle sokak ortasında kan döküldü. İş adamı Engin M., sokakta kendisini bekleyen İbrahim S.'nin silahlı saldırısından kurtulurken, şoförü Kutlu Muhammed O. seken kurşunlardan birinin ayağına isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, Levazım Yeni Bahar Sokak'ta 16.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Engin M.'nin sahibi olduğu holdingin bulunduğu binanın yarı hissesine sahip olan Selahattin D., bir süre önce, hissesini iş adamına satmak istedi. Engin M.'nin teklifi kabul etmemesi üzerine iki iş adamı arasında husumet yaşandı. Anlaşmazlığı çözmek için bugün erken saatlerde bir araya gelen iki iş adamı arasındaki konuşma tartışmayla sonuçlanırken, Selahattin D.'nin Engin M.'yi tehdit ettiği ileri sürüldü.

Tartışma sonrası holdinge gelen Engin M., akşam saatlerinde şoförüyle birlikte iş yerinden çıkarken, sokakta bekleyen İbrahim S.'nin silahlı saldırısına uğradı. İş adamı Engin M. saldırıdan yara almadan kurtulurken, kurşunlardan biri şoförü Kutlu Muhammed O.'nun sol ayağına isabet etti. İbrahim S. saldırının ardından bir otomobille olay yerinden kaçtı.İş adamının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Kutlu Muhammed O., ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Polis, saldırıdan sonra kayıplara karışan İbrahim S.'yi yakalamak için çalışmalara başladı.- İstanbul