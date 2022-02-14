Üye Girişi
Beşiktaş'ta iş makinesi dört otomobil üzerine devrildi (2) - Son Dakika

Beşiktaş'ta iş makinesi dört otomobil üzerine devrildi (2)

14.02.2022 08:31

Beşiktaş'ta seyir halindeki tırdan park halindeki 3 aracın üzerine devrilen iş makinesi kaza yerinden kaldırıldı.

Beşiktaş'ta seyir halindeki tırdan park halindeki 3 aracın üzerine devrilen iş makinesi kaza yerinden kaldırıldı.

Türkali Ihlamur Yıldız Caddesi'nde rampayı çıkmaya çalışan 34 EP 635 plakalı tırda yüklü iş makinesi, kayarak park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.

İş makinesinin altında kalan otomobillerde büyük hasar oluştu.

Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.

İş makinesi, olay yerine gelen iki vinç tarafından üç saatlik çalışmanın ardından araçların üzerinden kaldırıldı.

Çalışmaları izleyen araç sahiplerinin gelişmeleri cep telefonuyla kaydettiği görüldü.

Kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla götürüldü.

Beşiktaş'ta iş makinesi dört otomobil üzerine devrildi (2)
Beşiktaş'ta iş makinesi dört otomobil üzerine devrildi (2)
Beşiktaş'ta iş makinesi dört otomobil üzerine devrildi (2)

YORUMLAR
500

Beşiktaş, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta iş makinesi dört otomobil üzerine devrildi (2) - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:33 KDV indirimi hangi ürünlere yansıyacak? Bugün başlıyor, uymayanlara ceza
08:15 Millet ile Cumhur İttifakı arasındaki puan farkı 4'e çıktı! "Fatura zammı" detayı dikkat çekti
08:11 Ahmet Davutoğlu zirvede "ittifak yerine koalisyon protokolü" önerdi! 5 lider sıcak bakmadı
08:10 Ev almak, artık çok uzak bir hayal! 2022'de konut fiyatları fırlayacak iddiası
08:07 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları
08:04 Meteoroloji duyurdu: Sağanak, sis ve kar yağışı geliyor!
07:56 Bugün dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Şubat güncel döviz kuru
07:43 Ukrayna ile Rusya arasında savaş kışkırtıcılığı yapıyordu! Kiev'i ilk terk eden ülke ABD oldu
07:38 Tarkan, yeni şarkısının adını ve çıkış tarihini paylaştı, sosyal medya yıkıldı
07:36 Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 08:39:58. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta iş makinesi dört otomobil üzerine devrildi (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement