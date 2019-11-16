Beşiktaş'ta işgaliye izni olmayan 10 vale standı kaldırıldı

İstanbul'da, araç parkı ücreti nedeniyle tartıştıkları araç sahibini bıçakla yaraladıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta araç parkı ücreti yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada sürücü Mücahit Bera Ç.'nin bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışma yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.B. ve O.G.'yi gözaltına aldı.

Emniyette sorgu işlemleri devam eden şüphelilerden M.B.'nin, Mücahit Bera Ç.'yi bıçaklayan saldırgan olduğu tespit edildi.

İki şüphelinin de işgaliye izni olmadan vale hizmeti verdikleri anlaşıldı.

Vale hizmeti almadan park yapmak isteyen vatandaşların araçlarına zarar verdikleri de anlaşılan şüpheliler hakkında ayrıca gasptan da işlem yapıldığı belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, bölgede denetim yapan belediye ekipleri, işgaliye izni olmayan 10 vale standını kaldırarak idari işlem başlattı.