Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta işgaliye izni olmayan valeler bir kişiyi bıçakla yaraladı
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta işgaliye izni olmayan valeler bir kişiyi bıçakla yaraladı - Son Dakika

Beşiktaş'ta işgaliye izni olmayan valeler bir kişiyi bıçakla yaraladı

6 saat önce

- Beşiktaş'ta işgaliye izni olmayan valeler bir kişiyi bıçakla yaraladı Şüpheli iki kişi gasp suçundan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüİSTANBUL - Beşiktaş Bebek'te aracını park eden bir kişi, işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

- Beşiktaş'ta işgaliye izni olmayan valeler bir kişiyi bıçakla yaraladı

Şüpheli iki kişi gasp suçundan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü

İSTANBUL - Beşiktaş Bebek'te aracını park eden bir kişi, işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Sürücüye dehşeti yaşatan valenin işgaliye iznini olmadığı öğrenilirken, şahıslar gasp suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mücahit Bera Ç. aracını park yerine bırakmak istedi. Tam bu sırada işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren M.B. (21), aracın yanına gelerek ücret talep etti. Bunun üzerine sürücüyle vale hizmeti verdiğini iddia eden şahıs arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın sonrasında M.B., vale standında bulunan bıçağı alarak sürücü Mücahit Bera Ç.'yi bıçakla yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekpilerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmalarda M.B. ve aynı yerde çalışan O.G.'nin işgaliye izni olmadığı ve gasp suçundan gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, ilçe emniyet ekipleri ve belediye ekipleri ise bölgede işgaliye izni olmadan çalışan 10 farklı vale standını belirleyerek idari işlem uyguladığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta işgaliye izni olmayan valeler bir kişiyi bıçakla yaraladı

Beşiktaş, Bebek, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı
Norveç'te aşırı sağcı grubun lideri, iki adet Kur'an-ı Kerim'i çöpe attı! BEŞİKTAŞ'TA 1 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN VALELER GÖZALTINA ALINDI Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu! AFAD, AKUT ve jandarma genci arıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 01:31:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta işgaliye izni olmayan valeler bir kişiyi bıçakla yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]