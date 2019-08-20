Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer oldu
1 saat önce
Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'dan transfer ettiği Fransız stoper Isimat Mirin'in siyah-beyaz macerası kısa sürdü.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29 Kaynak: DHA
'ın geçen sezonun devre arasında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven
'dan transfer ettiği Fransız stoper Isimat Mirin'in siyah-beyaz macerası kısa sürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı
'nın kadroda düşünmediği 27 yaşındaki Mirin, ülkesinin takımlarından Toulouse
'a kiralandı. Bu sabah Fransa
'da sağlık kontrolünden geçen Mirin satın alma opsiyonlu bir yıl kiralandı.
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