Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer oldu
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Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer oldu

1 saat önce

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'dan transfer ettiği Fransız stoper Isimat Mirin'in siyah-beyaz macerası kısa sürdü.

Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer oldu, System.String[]
Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'dan transfer ettiği Fransız stoper Isimat Mirin'in siyah-beyaz macerası kısa sürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği 27 yaşındaki Mirin, ülkesinin takımlarından Toulouse'a kiralandı. Bu sabah Fransa'da sağlık kontrolünden geçen Mirin satın alma opsiyonlu bir yıl kiralandı.


Eindhoven, Hollanda, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29 Kaynak: DHA
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