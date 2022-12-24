Beşiktaş'ta iskelesi çöken restoranla ilgili şaşkına çeviren detay! Mührü bozup servise devam etmişler

Beşiktaş'ta iskelesinin çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı deniz kenarındaki restoranda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmaları sona erdi. İskelesi çöken restoranın ekim ayında el değiştirdiği, yeni sahiplerinin restoranda tadilat çalışması başlattığı belirlendi.

MÜHRÜN BOZARAK AYKIRI UYGULAMAYI SÜRDÜRMÜŞLER

Belediye ekiplerince, tadilat sırasında yapıda iki kez aykırılık tespit edildiği ve restoranın mühürlendiği öğrenildi. Tescilli olan yapıda, aykırılığın restoran yetkilileri tarafından giderileceği söylenmesine rağmen mührün bozularak aykırı uygulamaya devam edildiği kaydedildi.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BİTTİ

Öte yandan 3 katlı restorandaki iskelenin çökmesinin ardından iş yeri personeli temizlik çalışması yaptı. Restoranda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından caddede tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Kazadan sonra açıklama yapan Beşiktaş Kaymakamlığı, "Bugün saat 21.00 sıralarında İlçemiz Bebek Arnavutköy Caddesindeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.