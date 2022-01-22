Beşiktaş'ta işlenen cinayetin faili 11 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Beşiktaş'ta işlenen cinayetin faili 11 yıl sonra yakalandı

İSTANBUL - 2010 yılında Beşiktaş stadının önünde öldürülen Şeref Ergül'ün katili 11 yıl sonra yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğünün yüz tanıma sistemi sayesinde yakalanan şahsın cinayetten sonra geçirdiği beyin kanaması sonucunda %98 engelli olduğu belirlendi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Haziran 2010 günü Beşiktaş'ta stadın önünde meydana gelen olayda, aşçı Şeref Ergül tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanmıştı. Olaydan sonra saldırgan kaçarken çevredekilerin ihbarı ile hastaneye kaldırılan Ergül hayatını kaybetmişti.

11 yıl sonra yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı tekrar gündeme getirerek inceleme başlattı. Ekipler yapmış olduğu çalışmalarda olayı gerçekleştiren kişinin 30-35 yaşlarında 65-70 kg ağırlığında 165-170 boylarında erkek olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsın olay günü olay yerinden taksiye binerek Beşiktaş'a doğru gittiği güvenlik kamera kayıtlarından açığa çıktı. Şüpheli şahsın daha sonra bir markete girip soda alıp çıktığı görüldü. Öte yandan şahsın soda alırken marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini kullanan ekipler, görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığına gönderildi. Zamanla gelişen teknoloji sayesinde yüz tanıma sistemi olarak bilinen Analiz Merkezi Projesine yüklenen görüntüler, arşivde bulunan diğer fotoğraflarla karşılaştırıldı. Yüklenen görüntülerin Muhammet B. olduğu ortaya çıktı.

Beyin kanaması geçirmiş

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kimliği belirlenen Muhammet B.'nin Eyüpsultan ilçesinde oturduğunu tespit ederek evine baskın yaptı. Operasyonda, Muhammet B.'nin yıllar önce beyin kanaması geçirdiği konuşma yetisini tamamen kaybettiği, yatalak durumda % 98 engelli olduğu öğrenildi. Muhammet B.'nin ayrıca konuşma yetisini tamamen kaybettiği tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli Muhammet B. çıkarıldığı mahkemece, kasten adam öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.