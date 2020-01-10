Beşiktaş'ta işmakinası üstgeçide çarptı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta işmakinası üstgeçide çarptı (1) - Son Dakika

Beşiktaş'ta işmakinası üstgeçide çarptı (1)

6 saat önce

Zeki GÜNAL/ BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda iş makinası üstgeçide çarptı.

Beşiktaş'ta işmakinası üstgeçide çarptı (1), System.String[]

Zeki GÜNAL/ BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda iş makinası üstgeçide çarptı. Üstgeçitte hasar meydana gelirken olay sonrası yoluna devam eden iş makinasının sürücüsü gözaltına alındı. Bulvarda trafik aksadı.


Barbaros Bulvarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:00 Kaynak: DHA
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