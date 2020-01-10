Beşiktaş'ta işmakinası üstgeçide çarptı (1) - Son Dakika

Beşiktaş'ta işmakinası üstgeçide çarptı (1)
6 saat önce
Zeki GÜNAL/ BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda iş makinası üstgeçide çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:00 Kaynak: DHA
Zeki GÜNAL/ BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda iş makinası üstgeçide çarptı. Üstgeçitte hasar meydana gelirken olay sonrası yoluna devam eden iş makinasının sürücüsü gözaltına alındı. Bulvarda trafik aksadı.
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