Beşiktaş'ta istinat duvarı çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta istinat duvarı çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

21.05.2022 17:52

Beşiktaş'taki bir restoranın önünde çöken istinat duvarının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Beşiktaş'taki bir restoranın önünde çöken istinat duvarının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Duvarın altında kalan yabancı uyruklu bir kişi kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan diğer kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, çökmenin yaşandığı yere yeniden duvar yapılması için çalışmalara başlandı.

Duvarın onarıma ihtiyaç duyduğu iddia edildi

Mahalle sakinleri çöken duvarın 30-40 yıllık olduğunu ve onarıma ihtiyaç duyulduğunu iddia etti.

Çökme sırasında bölgede olan ve yaralılara ilk müdahaleyi yapanlardan Halil İbrahim Özçelik, gazetecilere, olay yaşandığında bölgede çok fazla telaş ve gürültü olduğunu anlattı.

Duvarın devrildiği yerde 2 kişinin yerde yattığını belirten Özçelik, "Biz de müdahale etmeye çalıştık. Yolu kestik, ambulansı aradık. O arada itfaiye de geldi. Polisler de sağ olsunlar, gelip yardımcı oldu. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık ama maalesef biri zaten olay yerinde can vermişti." dedi.

Kemal Duran, duvarın yanındaki ağacın köklerinin baskı yapması sonucu yıkılmış olabileceğini, bir otomobilin yanaşmasının ardından yıkıldığının söylendiğini kaydetti.

Duvarın yıkıldığı sırada otomobiliyle yoldan geçen bir kişi ise her sabah çocuklarını buraya getirdiğini aktararak, "Bize bir şey olmadığı için dua ediyorum. Günde iki kere oradan gelip gidiyorduk." diye konuştu.

Beşiktaş'ta istinat duvarı çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Beşiktaş'ta istinat duvarı çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Beşiktaş'ta istinat duvarı çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Beşiktaş'ta istinat duvarı çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta istinat duvarı çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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