Beşiktaş'ta iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı

Beşiktaş'ta iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı

14.02.2021 10:32

BEŞİKTAŞ'ta bir iş yerinin kasasında para çalan 2 şüpheli yakalandı.

BEŞİKTAŞ'ta bir iş yerinin kasasında para çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin otomobil ile iş yerinin önüne gelmesi ve bir şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 9 Şubat'ta Beşiktaş'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Otomobil ile iş yerinin önüne gelen İsmet B.(45) ve Serkan A.(44),  ilk olarak iş yerinin alarm sistemini devre dışı bıraktı. İsmet B. kapının önünde gözcülük yaparken, Serkan A. ise iş yerinin kapısını tornavida yardımı ile açarak içeri girdi. İçeriyi bir süre inceleyen Serkan A., dolabın içinde bulunan kasadan bir miktar parayı alarak iş yerinden çıktı. İki şüpheli geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma ile şüphelileri olaydan bir gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, Serkan A.'nın 3 adet suç kaydı, İsmet B.'nin ise 5 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin otomobil ile iş yerinin önüne gelmesi ve Serkan A.'nın hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Kaynak: DHA
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