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Beşiktaş'ta İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları
6 saat önce
Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:51 Kaynak: AA
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