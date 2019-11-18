Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:51 Kaynak: AA
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