Beşiktaş'ta izin bitiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta izin bitiyor - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta izin bitiyor

6 saat önce

Süper Lig'de son maçını 27 Aralık'ta oynayan siyah-beyazlı takımda 6 günlük izin yarın sona erecek.

Beşiktaş'ta izin bitiyor, System.String[]

Süper Lig'de son maçını 27 Aralık'ta oynayan siyah-beyazlı takımda 6 günlük izin yarın sona erecek.


Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek Beşiktaş, 10 Ocak'a kadar burada çalışacak. Siyah-beyazlı takım, Belek'te 2 hazırlık maçı oynayacak.


Beşiktaş, ikinci yarının ilk resmi maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda 14, 15 veya 16 Ocak'ta TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacak. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 18. haftasında ise Vodafone Park'ta lider Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.


Hazırlık maçı programı


Siyah-beyazlıların Antalya kampında Gloria Sports Arena'da oynayacağı maçların programı şöyle:


8 Ocak Çarşamba:


17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)


10 Ocak Cuma:


16.30 Beşiktaş-Altınordu


Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı
Lazio ve Fiorentina, Burak Yılmaz'ı istiyor Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Tyler Boyd, Ankaragücü'ne gidiyor

Son Dakika Haberleri
17:46 Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı - Son Dakika Spor
17:44 Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor Kulübünün teknik direktörü Hüseyin Çimşir'dir" - Son Dakika Spor
17:38 Kırkpınar başpehlivanı Gürbüz, Başkan Topaloğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika Spor
17:31 Emre'nin imza törenindeki "Ben Galiçyalıyım" sözü herkesi güldürdü! - Son Dakika Spor
17:25 Zonguldak Kömürspor, Ergene Velimeşespor ile berabere kaldı - Son Dakika Spor
17:10 Lazio ve Fiorentina, Burak Yılmaz'ı istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:49:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta izin bitiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]