Beşiktaş'ta izin bitiyor

Süper Lig'de son maçını 27 Aralık'ta oynayan siyah-beyazlı takımda 6 günlük izin yarın sona erecek.



Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek Beşiktaş, 10 Ocak'a kadar burada çalışacak. Siyah-beyazlı takım, Belek'te 2 hazırlık maçı oynayacak.



Beşiktaş, ikinci yarının ilk resmi maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda 14, 15 veya 16 Ocak'ta TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacak. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 18. haftasında ise Vodafone Park'ta lider Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.



Hazırlık maçı programı



Siyah-beyazlıların Antalya kampında Gloria Sports Arena'da oynayacağı maçların programı şöyle:



8 Ocak Çarşamba:



17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)



10 Ocak Cuma:



16.30 Beşiktaş-Altınordu



