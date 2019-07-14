Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta izinden dönen Quaresma takımla birlikte çalıştı
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Beşiktaş'ta izinden dönen Quaresma takımla birlikte çalıştı

1 saat önce

İSTANBUL / DHABeşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenman ve laktak testiyle devam etti.

Beşiktaş'ta izinden dönen Quaresma takımla birlikte çalıştı, System.String[]

İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenman ve laktak testiyle devam etti.
Antrenmana izinli olan Gary Medel ile özel programına devam eden Burak Yılmaz katılmazken, izinden dönen Ricardo Quaresma takımla birlikte çalıştı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Teknik ekip ile Acıbadem Hastanesi'nden gelen bir ekip tarafından futbolculara 5 grup halinde laktat testi uygulandı.
Siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarına bu akşam saat 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.


Ricardo Quaresma, Hasan Doğan, Sabah, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:55 Kaynak: DHA
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