BEŞİKTAŞ'TA İZİNSİZ AFİŞ ASAN GRUP BIÇAK VE SOPALARLA ZABITAYA SALDIRDI - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA İZİNSİZ AFİŞ ASAN GRUP BIÇAK VE SOPALARLA ZABITAYA SALDIRDI

30.06.2022 21:22
BEŞİKTAŞ'TA İZİNSİZ AFİŞ ASAN GRUP BIÇAK VE SOPALARLA ZABITAYA SALDIRDI

BEŞİKTAŞ'ta, izinsiz afiş asan grup kendilerini uyaran zabıta ekiplerine saldırdı.

BEŞİKTAŞ'ta, izinsiz afiş asan grup kendilerini uyaran zabıta ekiplerine saldırdı. Ekiplere bıçak çekip, süpürge sopasıyla vuran saldırganlar, olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Haziran Cumartesi günü saat 02.10 sıralarında Beşiktaş'ta meydana geldi. İddiaya göre; Etiler'de izinsiz afiş asan 3 kişiyi, Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri uyardı. Denetimlerine devam eden Zabıta, aynı grubu bu kez Ortaköy'de afiş asarken gördü. Zabıta ekipleri geldikleri araçtan indiklerinde, afiş asan gruptan biri, üzerine doğru koştuğu zabıta memurunu itti. Zabıtanın karşılık vermesi üzerine, aynı kişi belinden çıkardığı bıçakla zabıta ekiplerini tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine zabıta ekipleri geri çekilirken arkalarından gelen bir başka kişi, bir memurun sırtına sopa ile vurdu. Saldırganlar, ekiplerin yeniden üzerlerine geldiğini görünce, olay yerinden uzaklaştı.  Yaşanan saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Beşiktaş, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA İZİNSİZ AFİŞ ASAN GRUP BIÇAK VE SOPALARLA ZABITAYA SALDIRDI - Son Dakika

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