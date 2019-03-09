Beşiktaş'ta Jason Rich 1 Ay Yok
1 saat önce
Beşiktaş Sompo Japan'da Nanterre maçında sakatlanan ABD'li basketbolcusu Jason Rich'in 4 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.
Beşiktaş
Sompo Japan'da Nanterre
maçında sakatlanan ABD
'li basketbolcusu Jason Rich'in 4 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Nanterre 92 ile oynadığı müsabakada sakatlanan ABD'li basketbolcu Jason Rich'in yapılan kontrolleri sonrasında sağ ön kol ulna kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı. Tedavisine başlanan başarılı basketbolcunun 4 hafta sonra parkelere dönmesi beklendiğini belirtildi. Aynı karşılaşmada sağ kol dirseğinde tendinopati oluşan Duşan Cantekin de Afyon
Belediyespor karşılaşmasında kadroda olamayaca
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:36 Kaynak: İHA
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