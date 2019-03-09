Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Jason Rich 1 Ay Yok

Beşiktaş'ta Jason Rich 1 Ay Yok

1 saat önce

Beşiktaş Sompo Japan'da Nanterre maçında sakatlanan ABD'li basketbolcusu Jason Rich'in 4 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Beşiktaş'ta Jason Rich 1 Ay Yok, System.String[]
Beşiktaş Sompo Japan'da Nanterre maçında sakatlanan ABD'li basketbolcusu Jason Rich'in 4 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Nanterre 92 ile oynadığı müsabakada sakatlanan ABD'li basketbolcu Jason Rich'in yapılan kontrolleri sonrasında sağ ön kol ulna kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı. Tedavisine başlanan başarılı basketbolcunun 4 hafta sonra parkelere dönmesi beklendiğini belirtildi. Aynı karşılaşmada sağ kol dirseğinde tendinopati oluşan Duşan Cantekin de Afyon Belediyespor karşılaşmasında kadroda olamayaca

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:36 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Nanterre, Beşiktaş, Güncel
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