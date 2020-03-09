Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in Galatasaray maçı hedefi!

Hollandalı futbolcu, takımının BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray derbisine hazırlanmak için bir haftalık bir sürelerin olduğunu belirterek, "Tabii ki çok büyük bir maç, bu tip maçları diğer maçlarla kıyaslayamazsınız. Bizde her oyuncu hazır durumda. Büyük maçları oynamayı hepimiz seviyoruz. Türkiye kariyerimde henüz Galatasaray deplasmanında kazanmadım. Ben de artık bu ilki yaşamak istiyorum." dedi.



Takım olarak son birkaç haftada iyi performans gösterdiklerine dikkati çeken Lens, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kaybettiğimiz Başakşehir maçı da bu iyi performanslara dahil. Topa daha çok sahip oluyoruz, yakaladığımız pozisyon sayısı gözle görülür şekilde arttı. Sadece bireysel anlamda değil takım olarak da çok doğru işler yapıyoruz. Özellikle topa sahip olma ve daha çok fırsat yakalama konusunda gözle görülür gelişim kaydettik. Ben de daha çok pozisyona girersem, gol atarsam; bu da beni mutlu edecek. Kişisel performansımın da iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken bunu devam ettirmek."



Sağ bekte oynaması



Zaman zaman sağ bekte oynamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Lens, "Doğrusunu söylemek gerekirse en sevdiğim pozisyon bu değil ama burada hocanın kararı önemli. Hocam bana nerede görev verirse, takımın ihtiyacı neyse orada görev alıyorum. Bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyorum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Zaten şu anda oynadığımız sistemde beklerin hücuma çıkma şansı çok yüksek. Ben de hem savunmada hem hücumda doğru işleri yapmaya çalışıyorum. Son maç da bence bunun en güzel örneği oldu." ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Sergen Yalçın ile iletişimini değerlendiren Lens, "Aslında Sergen hocayla kurduğum ilişki diğer hocalarla kurduğum ilişkiden farklı değil. Takım daha iyiye doğru gittikçe benim performansım da artıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Performansının eleştirilmesine değinen Lens, "Taraftarlara hak veriyorum. Beni eleştirdikleri dönemde haklılardı. Belki yeri gelir tekrar eleştirebilirler ama şu anda mutluyum, oynadığım oyundan keyif alıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii bunu gol ve asist olacak şekilde yansıtırsam çok daha mutlu olurum." ifadelerini kullandı.



Oyuncuların zaman zaman düşüş yaşayabileceğini vurgulayan Lens, "Bu oynadığınız oyunun şekliyle ilgili de olabilir. Artık geriye doğru bakmıyorum. Herkes benden yüksek performans bekliyor. Bunu anlayabiliyorum. Daha çok pozisyon yaratmamı, daha çok gol atmamı bekliyorlar. Umarım bunu daha yüksek katkıyla ortaya koyabilirim." diye konuştu.



"Şampiyonluk yarışında her şey mümkün"



Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını değerlendiren Lens, şunları söyledi:



"Şu anda şampiyonluk yarışında her şey mümkün. Başakşehir önde gözüküyor, iki hafta önce Sivas'ın, Trabzon'un önde olduğunu söyleyebilirdiniz. Bizim yapmamız gereken maçlarımızı kazanmak. '2-3 maç kazanırsak kesinlikle zirveye çıkarız' diyemeyiz. Maç maç ilerlemeliyiz. Galatasaray ile oynayacağımız hafta Trabzonspor-Başakşehir maçı var. 1-2 hafta içinde farklı durumlar ortaya çıkabilir."



Lens, Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'a gitmesinin ardından kendi isminin de bu takımla anılması konusundaki soruyu, "Her oyuncu bazen bu tip şeyleri düşünebilir. Ben Beşiktaş oyuncusu olduğum müddetçe her zaman Beşiktaş'a nasıl katkı yapabilirim; buna odaklanırım. Başka takımlarla ilgili şeyler düşünmem. Devam eden sözleşmem var, Beşiktaş'ın oyuncusuyum tüm odaklanmam da bu şekilde." diye yanıtladı.



