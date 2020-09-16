Beşiktaş'ta Josef de Souza, takımla ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Yeni transfer Josef de Souza, takımımızla ilk antrenmanına çıktı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
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