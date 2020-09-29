Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisansı çıktı

Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisans problemi çözüldü.

Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisans problemi çözüldü. Brezilyalı orta saha oyuncusunun lisansı bugün itibarıyla çıkarıldı. Beşiktaş'ta Josef de Souza sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda kadroya dahil edilen ancak eski kulübü Al Ahli ile yaşadığı sorunlar nedeniyle lisansı çıkarılamayan deneyimli futbolcunun işlemleri bugün itibarıyla tamamlandı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi. Daha önce takımla antrenmanlarda yer alan ancak müsabaka kadrolarına dahil edilemeyen Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.



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