Beşiktaş Belediyesi, kadınların, karşılaştıkları şiddet sonrası psikolojik destek alabilecekleri, sosyal haklarını öğrenip atölyeler düzenleyebileceği 'Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi' için çalışmaları hızlandırdı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, önümüzdeki aylarda açılması planlanan merkez için yapılan çalışmaları yerinde izleyerek, mesai arkadaşlarından bilgi aldı.

Beşiktaş Belediyesi, içeriğini kadınların belirleyeceği önemli bir projeye imza attığını duyurdu. Kadınların sosyal hayatta kendi haklarını daha iyi savunabilmelerini amaçlayan ve günlük hayatta karşılaştıkları şiddet sonrası psikolojik destek alabilecekleri "Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi" önümüzdeki aylarda açılacak.

Beşiktaş Belediyesi konuyla ilgili şu bilgilendirmede bulunduKadınların çok amaçlı olarak kullanacağı, güzel vakit geçirerek günlük hayatın stresinden uzaklaşacağı dayanışma merkezinde, son hazırlıklar hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Sadece kadınlara değil çocuklara yönelik atölye ve oyun alanlarının da yer alacağı dayanışma merkezinde, sivil toplum örgütlerinin kullanımına açık bir toplantı salonu da olacak.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Zeynep Karaman ve Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu ile merkezde incelemelerde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, seçim sürecinde Beşiktaşlı kadınlara verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, 'Kadınların yaşatacağı, üreteceği ve dönüştüreceği Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nin, içeriği yine kadınlardan gelen talepler doğrultusunda zenginleşecek. Beşiktaş'ın kadınlar için daha yaşanılır bir kent olması çalışmalarımız devam edecek' dedi.