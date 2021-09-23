Üye Girişi
Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü İETT otobüsü kazası: 3-5 saniye telefona baktım - Son Dakika

Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü İETT otobüsü kazası: 3-5 saniye telefona baktım

23.09.2021 14:15
Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü İETT otobüsü kazası: 3-5 saniye telefona baktım, System.String[]

BEŞİKTAŞ'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybetmesine, Munür Bozkurt'un ise yaralanmasına neden olan şoför Baki Tatlı, "Telefona 3-5 saniye baktım.

BEŞİKTAŞ'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybetmesine, Munür Bozkurt'un ise yaralanmasına neden olan şoför Baki Tatlı, "Telefona 3-5 saniye baktım. Şarjın yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek istediğim esnada bariyerlere vurdum. Pişmanım" ifadelerini kullandı. Hakim, "Dosyaya göre 8 saniye bakmışsın." diye sorunca sanık Tatlı, "Telefona 5 saniye baktığımı düşünüyorum" dedi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanık Baki Tatlı, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Mahkemede maktulün ailesi ve avukatları hazır bulundu.

Mahkemede savunmasını yapan Baki Tatlı, "Telefona 3-5 saniye baktım. Şarjın yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek istediğim esnada bariyerlere vurdum. Bariyerlere vurduktan sonra da başka araçlar bana çarpmasın diye aracı emniyet şeridine doğru çektim. İki şeritli bir yoldu. Araç beni sol tarafımdan sıkıştırdı. 2 çocuk babasıyım kirada oturuyorum. Olay nedeniyle pişmanım, beraatımı talep ediyorum. Yaklaşık 20 senedir otobüs şoförlüğü yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"POLİS MEMURLARIN GETİRDİĞİ CİHAZ ARIZALIYDI"

Mahkemede hakimin "Uyuşturucu, sigara içiyor musun?" sorusuna cevap veren sanık Baki Tatlı, "Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Zaten olay günü oruçluydum. Kazadan sonra sigara içtim. Polis memurlarının getirdiği cihaz arızalı bir cihazdı. Ben daha önce hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Sarma tütün kullanıyorum. Ben yokuş aşağı olduğu için tünele hızlı girip girmediğimi bilmiyorum" dedi. Hakim "Dosyaya göre 8 saniye bakmışsın." diye sorunca sanık Tatlı, "Telefona 5 saniye baktığımı düşünüyorum" dedi.Kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın'ın eşi Ramazan Yalçın sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "5 yaşında bir çocuğum var şikayetçiyim. Cezalandırılsın istiyorum, ben araştırdım. Başka kazası da vardı. Hiçbir şey olmamış gibi. Ben her şeyimi kaybettim şikayetçiyim" dedi. Maktulün babası Hüseyin Yamaç da sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık hakkında Adli Tıp İhtisas Dairesi'nden rapor alınmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDENİstanbul Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Nisan günü saat 06.30 sıralarında Sultangazi Mescid-i Selam'dan 34 TN 2686 plaka sayılı özel halk otobüsünü devir alan şüphelinin 36L hattının seferini yapmak üzere yola çıktığı  belirtildi. Sabah saat 07.21 sıralarında Beşiktaş'taki Balmumcu Tüneli içerisine giren otobüs şoförü Baki Tatlı'nın araç kullandığı sırada sol eline şarj bağlantısında olan cep telefonunu eline alarak telefonuyla uğraşmaya başladığı, bu sırada hızını azaltmayarak 30 km hız limiti olan tünele 61 km hızla girerek tünel içerisinde bariyerlere çarptığı anlatıldı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsü düzeltmek için 65-67 km hıza çıkan şoförün,  bariyerlere saplandığı, 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın otobüse saplanan bariyere sıkışıp hayatını kaybettiği kaydedildi. Munür Bozkurt'un ise vücudunda kırık olacak şekilde ağır yaralandığı belirtildi.  İddianamede şüpheli şoför Baki Tatlı hakkında "Taksirle ölüme ve yaralama neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.


Beşiktaş, İstanbul, Bozkurt, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü İETT otobüsü kazası: 3-5 saniye telefona baktım - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

14:20 "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Ağır Sanayi Bölgesi Zeytinburnu" kitabı, 500 yıllık geçmişi ön plana çıkarıyor Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' 14:13 Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Son dakika gündem haberleri! Yaşanan son gelişmeler 13:57 Son dakika gündem haberleri! Yaşanan son gelişmeler
Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor 13:39 Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu 12:51 Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı 12:18 Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti 12:00 Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den 11:49 Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var

Son Dakika Haberleri
14:13 Bakan Mustafa Varank'tan, kendi fotoğrafına photoshop yapan kullanıcıya cevap: Belli ki daha çok yolun var
14:12 Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'
14:10 Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular
13:57 Son dakika gündem haberleri! Yaşanan son gelişmeler
13:47 Beşiktaş - Adana Demir maçı sonrası Serdar Ortaç'tan el hareketli ve küfürlü kutlama
13:46 Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı
13:38 Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor
12:50 Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu
12:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı
12:20 Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt
Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi         
14:21
Bakan Mustafa Varank'tan, kendi fotoğrafına photoshop yapan kullanıcıya cevap: Belli ki daha çok yolun var Bakan Mustafa Varank'tan, kendi fotoğrafına photoshop yapan kullanıcıya cevap: Belli ki daha çok yolun var         
14:14
Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular         
14:11
Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı         
13:46
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı         
12:49
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor         
12:05
Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı         
11:52
Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi         
11:40
Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik         
11:36
Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi         
11:18
Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi         
11:08
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor         
18:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 14:26:14. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü İETT otobüsü kazası: 3-5 saniye telefona baktım - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement