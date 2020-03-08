Beşiktaş'ta kadınlar eylemi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta kadınlar eylemi

6 saat önce

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beşiktaş'ta toplandı.

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KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beşiktaş'ta toplandı. "Asla yalnız yürümeyeceksin" pankartı açan yüzlerce kişinin destek verdiği eylemde, Şule Çet'in babası İsmail Çet, Merve Kotan'ın kardeşi Esra Kotan gibi öldürülen veya şüpheli şekilde hayatını kaybeden birçok kadının ailesi yer aldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri üyesi kadınlarla, öldürülen veya şüpheli şekilde hayatını kaybeden kadınların yakınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı'nda toplandı. Grup, "Asla yalnız yürümeyeceksin" pankartı açarak sloganlar attı. Şarkıcı Kalben'in de desteklediği eylemde, "Yasayı uygula kadını yaşat", "Kadınlar eşit yaşayacak", "Direnen kadınlar dünyada her yerde" sloganları atıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Şiddette uğrayan kadınlarla omuz omuza verip kadın cinayetlerini durduracağız. 6284 sayılı yasaya ve İstanbul Sözleşmesine de dokundurtmayacağız" dedi.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN AİLELERİ KONUŞTU

Daha sonra hayatını kaybedenlerin yakınları tek tek söz alarak zaman zaman gözyaşları içinde yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Muhterem Evcil'in ablası Çiğdem Evcil, her gün o acıyı yaşadıklarını söyledi. Merve Kotan'ın ablası Esra Kotan ağlayarak "Acım her gün aynı" diye konuştu. Selda Karaçelik'in kardeşi Yeşim Karaçelik, "İçimdeki acı hiç dinmeyecek" dedi. Şule Çet'in babası da İsmail Çet de mahkeme sürecini anlatarak ceza indirimi uygulanabilecek olmasının kendisini endişelendirdiğini ifade etti.

OYUNCU İPEK ERDEM DE DESTEK VERDİ

Eyleme destek veren oyuncu İpek Erdem ise, "1857'de başlamış bu mücadelenin çoktan bitmiş olması gerekiyordu ve şu anda burada olmamamız gerekiyordu ama gerekiyorsa sonuna kadar mücadele edeceğiz tabii ki. Yalnız, tek başına ya da hep beraber rahat, mutlulukla beraber yürüyeceğimiz günler diliyorum. O zamana kadar da beraber yürüyeceğiz. Ben de zorluklar çeken bir insan, bir kadın olarak burada olmak istedim" dedi. Kadın Meclisleri adına konuşan Dilber Sünnetçioğlu da "Direnen kadınlar dünyada ve her yerde" diyerek kadın katillerinin cezasız kalmayacağını belirtti. Grup, Kalben'in şarkı söylemesinin ardından dağıldı.


- İstanbul
Dünya Kadınlar Günü, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:54 Kaynak: DHA
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