Beşiktaş'ta kadınlardan İpek Er için basın açıklaması - Son Dakika

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, Musa Orhan tarafından uğradığı cinsel istismar sonucunda intihar eden İpek Er için Beşiktaş Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisi üyesi kadın, Uzman Çavuş Musa Orhan'ın cinsel istismarı sonucu intihar eden İpek Er için basın açıklaması yaptı. Sık sık slogan atan kadınlar, açıklamanın ardından dağıldı.

