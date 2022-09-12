Kadınların fotoğrafını çeken taksici serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kadınların fotoğrafını çeken taksici serbest bırakıldı

12.09.2022 15:16

Beşiktaş'ta yoldan geçen kadınların fotoğrafını çeken taksici, aracındaki kadın yolcular tarafından yakalandı.

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda geçen cumartesi saat 19.10 sıralarında aracına F.M.B.(27) ve A.M.(32) isimli 2 kadın yolcu alan taksi şoförü H.U.(51) kaldırımda yürüyen kadının fotoğrafını çekti. Bunun üzerine taksideki yolcular duruma tepki gösterdi. Kadın yolcuların tüm ısrarına rağmen, taksici fotoğraf çektiğini inkar etti. Telefonun galerisindeki fotoğrafı görmek isteyen kadınlara aldırmayan taksici bir yandan fotoğrafı silmeye çalışırken, bir yandan da yola devam etti.

DUR İHTARINA UYMADI

Kadınlar yolda bekleyen polisin yanından geçerken yüksek sesle yardım talebinde bulundu. Taksici H.U. dur ihtarına uymayarak yola devam ederken taksinin önünü kesen polis olaya müdahale etti. Taksici H.U.'nun kargaşadan yararlanarak fotoğrafı sildiği belirtildi. H.U. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

TOPLU TAŞIMA ARACI KULLANIM BELGESİ SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ

İBB'ye bağlı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi askıda olmasına rağmen şoförlük yapan ve Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın yolcusunun izinsiz şekilde fotoğraflarını çeken taksi şoförünün TUDES kapsamında Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi süresiz iptal edilmiş olup, ilgili taksi emniyet birimlerince 30 gün süre ile trafikten men edilmiştir." açıklaması yapıldı.
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Kaynak: DHA

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınların fotoğrafını çeken taksici serbest bırakıldı - Son Dakika

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