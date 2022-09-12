Kadınların fotoğrafını çeken taksici serbest bırakıldı

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda geçen cumartesi saat 19.10 sıralarında aracına F.M.B.(27) ve A.M.(32) isimli 2 kadın yolcu alan taksi şoförü H.U.(51) kaldırımda yürüyen kadının fotoğrafını çekti. Bunun üzerine taksideki yolcular duruma tepki gösterdi. Kadın yolcuların tüm ısrarına rağmen, taksici fotoğraf çektiğini inkar etti. Telefonun galerisindeki fotoğrafı görmek isteyen kadınlara aldırmayan taksici bir yandan fotoğrafı silmeye çalışırken, bir yandan da yola devam etti.

DUR İHTARINA UYMADI

Kadınlar yolda bekleyen polisin yanından geçerken yüksek sesle yardım talebinde bulundu. Taksici H.U. dur ihtarına uymayarak yola devam ederken taksinin önünü kesen polis olaya müdahale etti. Taksici H.U.'nun kargaşadan yararlanarak fotoğrafı sildiği belirtildi. H.U. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

TOPLU TAŞIMA ARACI KULLANIM BELGESİ SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ