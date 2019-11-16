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BEŞİKTAŞ'TA KAFE ÖNÜNDE KADINA SALDIRI KAMERADA

7 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta öğretmenlik yapan genç kadın kafe önünden geçerken başka bir kadının saldırısına uğradı.

BEŞİKTAŞ'TA KAFE ÖNÜNDE KADINA SALDIRI KAMERADA, System.String[]

BEŞİKTAŞ'ta öğretmenlik yapan genç kadın kafe önünden geçerken başka bir kadının saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilk okul öğretmeni Ş.N.E. evine doğru ilerlerken kafe önünden geçtiği sırada bir kadının saldırısına uğradı. Saldırgan kadın, öğretmene tokat attı. Ş.N.E.'ye vuran kadına kafe önündeki bir erkek tepki gösterdi. Kadın bu kişiye de vurunca kavga çıktı.  Olayın ardından Ş.N.E. polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kimliği tespit edilmeye çalışılan kadının yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anının görüntüleri


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:00 Kaynak: DHA
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