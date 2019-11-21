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Beşiktaş'ta kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın böyle yakalandı
7 saat önce
BEŞİKTAŞ'TA KAFE ÖNÜNDE ÖĞRETMEN KADINA SALDIRAN KADIN BÖYLE YAKALANDI (tekrar)
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:40 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ'TA KAFE ÖNÜNDE ÖĞRETMEN KADINA SALDIRAN KADIN BÖYLE YAKALANDI (tekrar)
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