Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın böyle yakalandı
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın böyle yakalandı - Son Dakika

Beşiktaş'ta kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın böyle yakalandı

7 saat önce

BEŞİKTAŞ'TA KAFE ÖNÜNDE ÖĞRETMEN KADINA SALDIRAN KADIN BÖYLE YAKALANDI (tekrar)

BEŞİKTAŞ'TA KAFE ÖNÜNDE ÖĞRETMEN KADINA SALDIRAN KADIN BÖYLE YAKALANDI (tekrar)

Beşiktaş'ta kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın böyle yakalandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:40 Kaynak: DHA
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