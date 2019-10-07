Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta kaldırımda yürürken üzerine beton boru parçası düştü
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Beşiktaş'ta kaldırımda yürürken üzerine beton boru parçası düştü

1 saat önce

BEŞİKTAŞ'TA KALDIRIMDA YÜRÜRKEN ÜZERİNE BETON BORU PARÇASI DÜŞTÜMurat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)Beşiktaş'ta, Barış Arda Tavman adlı kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada üstüne beton boru parçası düştü.

BEŞİKTAŞ'TA KALDIRIMDA YÜRÜRKEN ÜZERİNE BETON BORU PARÇASI DÜŞTÜ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş'ta, Barış Arda Tavman adlı kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada üstüne beton boru parçası düştü. Parçanın göğsüne çarpması sonucu yaralanan Tavman, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çırağan Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Arda Tavman isimli bir kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada, yolun üstündeki yeşillik alanda bir gürültü duydu. Gürültünün kaynağını bulmak için yukarı bakan Tavman'ın üzerine bir anda beton boru parçası düştü. Barış Arda Tavman, 5 metre yükseklikten düşen beton parçasının göğsüne isabet etmesinin ardından acıyla yere yığıldı. O sırada yoldan geçen bir polis ekibi, durumu görerek sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tavman, burada tedavi altına alındı.

Polis, başka kaza yaşanmaması için, beton boru parçasının düştüğü alanı emniyet şeridiyle kapattı.

Beşiktaş'ta kaldırımda yürürken üzerine beton boru parçası düştü

Beşiktaş, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:35 Kaynak: DHA
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