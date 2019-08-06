Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi
2 saat önce
Beşiktaş'ın Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan kaleci Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiği belirlendi.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:16 Kaynak: DHA
'ın Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan kaleci Loris Karius
'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiği belirlendi. Alman file bekçisinin tedavisine başlandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya
kampında geçen pazar İtalyan Serie A ekiplerinden Brescia ile oynanan hazırlık maçının devre arasında, sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kaleci Loris Karius'un muayenesinin yapıldığı ve Almanya
'da MR'ının çekildiği belirtildi. Açıklamada, yapılan tetkikler sonucu 26 yaşındaki eldivenin ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiği kaydedildi. Alman kalecinin tedavisine başlandığı bildirildi.
Erol Bedir açıkladı! Kayserispor, Alpay Çelebi'yi kiraladı Manchester City'nin yıldızından Konoplyanka'ya "Come to Beşiktaş" çağrısı! Beşiktaş'ta Karius şoku! Türkiye Basketbol Federasyonu ile Total Oil sponsorluk anlaşması imzaladı