Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi
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Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi

2 saat önce

Beşiktaş'ın Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan kaleci Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiği belirlendi.

Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi, System.String[]
Beşiktaş'ın Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan kaleci Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiği belirlendi. Alman file bekçisinin tedavisine başlandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya kampında geçen pazar İtalyan Serie A ekiplerinden Brescia ile oynanan hazırlık maçının devre arasında, sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kaleci Loris Karius'un muayenesinin yapıldığı ve Almanya'da MR'ının çekildiği belirtildi. Açıklamada, yapılan tetkikler sonucu 26 yaşındaki eldivenin ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiği kaydedildi. Alman kalecinin tedavisine başlandığı bildirildi.


Loris Karius, Beşiktaş, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:16 Kaynak: DHA
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