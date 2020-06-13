Beşiktaş'ta kalede Ersin sürprizi! Antalyaspor 2 eksikle İstanbul'da ve iddaa oranı...

Bu bir ilandırBEŞİKTAŞ - ANTALYASPORKoronavirüs salgını öncesinde oynadığı son maçta, Galatasaray ile TT Stadı'nda 0-0 berabere kalan Beşiktaş, 4 maçlık da bir yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR

Koronavirüs salgını öncesinde oynadığı son maçta, Galatasaray ile TT Stadı'nda 0-0 berabere kalan Beşiktaş, 4 maçlık da bir yenilmezlik serisi yakalamıştı.

O derbide sarı kart görüp cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, Antalyaspor karşısında takımdaki yerini alamayacak.

As kaleci Loris Karius ile de yollar ayrıldı, 2001 doğumlu Ersin Destanoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor...

Antalyaspor ise Tamer Tuna yönetiminde müthiş bir performans ortaya koyarken, ligde oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

Son olarak da şampiyonluk adaylarından Sivasspor'u Veysel Sarı'nın golüyle 1-0 yenmişlerdi...

Akdeniz ekibinin İstanbul kafilesinde, uzun süredir sakat olan stoper Bahadır Öztürk ile salgın nedeniyle yurt dışına çıkan ama geri dönemeyen ön libero Charles yer almadı.

%41'lik kesim siyah-beyazlıların koronavirüs arası sonrası iç sahada oynayacağı ilk maçtan 3 puanla ayrılacağını düşünüyor...

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