Beşiktaş'ta kamp programı belli oldu
1 saat önce
Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon kamp programı belli oldu.
Beşiktaş Futbol
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:58 Kaynak: AA
Takımı'nın yeni sezon kamp programı belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu hazırlıklarının 8 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde süren yenileme çalışması nedeniyle 8-11 Temmuz tarihlerindeki antrenmanların ve 13-22 Temmuz'daki ilk etap kamp çalışmasının Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacağı ifade edildi.
Beşiktaş'ın ikinci etap kamp çalışmasını ise 25 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Avusturya
'nın Saalfelden kentindeki Gut Brandlhof Hotel'de gerçekleştireceği kaydedildi.
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