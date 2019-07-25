Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta kamyon köprüye sıkıştı(2)
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Beşiktaş'ta kamyon köprüye sıkıştı(2)

37 dakika önce

Mecidiyeköy'de bir otel inşaatına beton blok taşıyan kamyon, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy sapağındaki köprüye sıkıştı.

Beşiktaş'ta kamyon köprüye sıkıştı(2), System.String[]
Mecidiyeköy'de bir otel inşaatına beton blok taşıyan kamyon, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy sapağındaki köprüye sıkıştı. Kamyonun lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarılmaya çalışılıyor.

Olay saat 01: 30 sıralarında Beşiktaş'ta meydana geldi. Levent istikametinden, Mecidiyeköy istikametine gitmekte olan Sinan Harputluoğlu'nun kullandığı 53 AS 087 plakalı beton blok yüklü kamyon, Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy sapağında bulunan köprüye sıkıştı. Kazanın trafiğin yoğun olmadığı bir saatte olması faciayı engelledi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yolun iki şeridini trafiğe kapattı. Kamyon bir buçuk saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.


- İstanbul
Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:34 Kaynak: DHA
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