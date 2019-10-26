Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta kapkaççılara suçüstü
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta kapkaççılara suçüstü

Beşiktaş'ta kapkaççılara suçüstü

42 dakika önce

BEŞİKTAŞ'ta turist kadının çantasını kapkaç yapan ikisi kadın 3 kişi olay sonrası kaçarken yakalandı.

BEŞİKTAŞ'ta turist kadının çantasını kapkaç yapan ikisi kadın 3 kişi olay sonrası kaçarken yakalandı.

Olay saat 14.00 sıralarında Ortaköy Muallimnaci Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinden çıkan turist kadını takip eden ikisi kadın 3 kişi, turistin çantasını kapkaç yaparak otomobille olay yerinden kaçtı. Kapkaç ihbarını alan Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri anında harekete geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın hemen ardından şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili tespit eden polis ekipleri ikisi kadın 3 kapkaççıyı yakaladı. Kelepçe takılarak gözaltına alınan zanlılar polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin kaçtıkları otomobilin 34 GIP 38 olan plakasını boyayıp 34 GIP 88 yaptıkları da anlaşıldı. Otomobil incelenmek üzere polis merkezine getirildi.

Beşiktaş'ta kapkaççılara suçüstü

Beşiktaş, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Braga mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta 8 oyuncunun bileti kesildi
Adıyaman'da iki kadın arasında silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü Galatasaray'da Falcao krizi: Bu kadar para boşuna mı verildi? ABD, Suriye'de terör örgütünün işgali altındaki bölgeye takviye askeri güç gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 16:46:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta kapkaççılara suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]