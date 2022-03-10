BEŞİKTAŞ'TA KAR BASTIRDI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA KAR BASTIRDI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

10.03.2022 14:33

BEŞİKTAŞ'ta kar yağışı hızlandı, Barbaros Bulvarı'nı bir anda kar kapladı.

BEŞİKTAŞ'ta kar yağışı hızlandı, Barbaros Bulvarı'nı bir anda kar kapladı. Sürücüler hızlarını düşürüp, yavaş ilerledi. Sürücüler zaman zaman kayma tehlikesi ile karşı karşıya kalsa da kar küreme araçları bulvarda çalışma yaptı, trafik tekrar normale döndü.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor. Beşiktaş Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu-Beşiktaş istikametinde de kar yağışının etkisiyle yol bir anda karla kaplandı. Sürücüler, hızlarını düşürerek 'dörtlü' olarak bilinen sinyallerini yaktı. Bazı araçlarsa karlı yolda kayma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kar küreme araçları Barbaros Bulvarı'na müdahale etti, karları küredi, tuzlama yaptı. Yapılan çalışmanın ardından trafik tekrar normale döndü. Beşiktaş-Zincirlikuyu istikametindeyse herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Zincrlikuyu'da ise toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşanmadığı görüldü. Zincirlikuyu'da acil müdahale için yol kenarına koyulan bir tuz kutusunun kapağının kırılıp içine çöp atıldığı, kutunun su ile dolduğu görüldü.

'GEÇEN YAĞAN KARA GÖRE DAHA YOĞUN VE DAHA SOĞUK"

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'na gelen Hülya kurucu 'Kar yağışı çok yoğun işten geliyorum şu anda. Yağıştan dolayı izin verdiler eve gidiyorum. Toplu ulaşım da çok yoğun değildi. Geçen yağan kara göre şu anda daha yoğun yağıyor ve daha soğuk. Böyle giderse tutar bu kar" dedi.

'İLK DEFA MART AYINDA KAR GÖRÜYORUZ"

Çocuğu ve eşi ile metrobüs durağına gelen Eşref Çelik 'Hastaneden geliyoruz, bu sefer zorluk yaşamadık. Biz uzun süredir İstanbul'dayız ilk defa Mart ayında kar görüyoruz" diye konuştu. Leyla Çelik 'Çalışmalar bu sefer güzel. Biraz araba ulaşımlarında sıkıntı vardı ama, büyük bir sorun yoktu" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA KAR BASTIRDI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
BEŞİKTAŞ'TA KAR BASTIRDI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
BEŞİKTAŞ'TA KAR BASTIRDI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
BEŞİKTAŞ'TA KAR BASTIRDI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
BEŞİKTAŞ'TA KAR BASTIRDI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
BEŞİKTAŞ'TA KAR BASTIRDI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
BEŞİKTAŞ'TA KAR BASTIRDI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
BEŞİKTAŞ'TA KAR BASTIRDI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
BEŞİKTAŞ'TA KAR BASTIRDI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

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Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu, Beşiktaş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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