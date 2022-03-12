Beşiktaş'ta kar yağışı etkisini artırdı, bazı sürücüler yolda kaldı - Son Dakika

- Beşiktaş'ta kar yağışı etkisini artırdı, bazı sürücüler yolda kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı Beşiktaş Konaklar Mahallesinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yolu kaplayan karlar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar ise hareket etmekte güçlük çeken araçlara omzuyla ittirerek gitmesini sağlarken, bazıları ise lastiklerine zincir taktıkları görüldü.