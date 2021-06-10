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Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın ile tüm şartlarda anlaşmaya varıldı - Son Dakika

Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın ile tüm şartlarda anlaşmaya varıldı

10.06.2021 10:48

Siyah-Beyazlılar ile Sergen Yalçın arasında beklenen anlaşmanın detayları öğrenildi. Taraftarlar arasında mutabakata varıldı. 7 milyon TL'ye çalışan Yalçın'ın, 15-20 milyon TL arası bir ücretle bir yıllık mukaveleye imza atacak. Hatırlanacağı üzere Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde de uzun süreli anlaşmaların bir manası olmadığını ifade etmiş, başarıya göre sözleşme yapılması gerektiğini savunmuştu. Bu konudaki duruşunu hocalık görevinde uygulayarak çizgisini bozmamış oldu

Beşiktaş 'ta günlerdir beklenen Sergen Yalçın anlaşmasının sonuçlandığı öğrenildi. Siyah - beyazlı kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre taraflar arasında mutabakata varıldı.

TATİL BİTER BİTMEZ MESAİ

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupa ile tamamlayan Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetimi arasında iki haftadır süren görüşmeler olumlu sonuçlandı ve sözleşme için anlaşmaya varıldı. Çeşme'de tatilini sürdüren Sergen Yalçın'ın tatil sonrası İstanbul'a geleceği ve yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımın başında fiilen yer alacağı öğrenildi.

HER ŞEY YALÇIN'IN İSTEDİĞİ GİBİ

Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasındaki anlaşmanın tüm detayları henüz belli olmazken, son görüşmede siyah - beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezon 7 milyon TL'ye çalışan tecrübeli teknik direktöre 15-20 milyon TL arasında yıllık ücret önermişti. Öte yandan, yeni sözleşmenin Sergen Yalçın'ın istediği gibi 1 yıllık olduğu da gelen bilgiler arasında. Yalçın, yorumculuk döneminde de uzun sözleşmelere karşı olduğunu ifade etmişti. Bu konudaki fikrini görevindeyken de uygulamış oldu.

ÜST DÜZEY İKİ GOLCÜ İSTİYOR

Öte yandan, gelecek sezon da Sergen Yalçın'ın çalıştıracağı Beşiktaş'ın transfer rotası da şekilleniyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Yalçın, Vincent Aboubakar'ın ayrılığının netleşmesinin ardından en az iki üst düzey golcünün takıma kazandırılmasını isterken; geçen sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın da takımda tutulmasını istiyor. (Ajansspor)

Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın ile tüm şartlarda anlaşmaya varıldı

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın ile tüm şartlarda anlaşmaya varıldı - Son Dakika Spor


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