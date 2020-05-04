Beşiktaş'ta Karius defteri kapandı

Beşiktaş'ta Loris Karius defteri, bugün yapılan fesih işlemiyle sona erdi.

Yaklaşık 15 gün önce alacaklarının ödenmemesi sebebyle FIFA'ya başvuran Alman kaleci, aradan geçen sürede kulüp yönetimiyle anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş yönetiminin sadece geçmişe dönük alacaklarını ödeme teklifini kabul etmeyen ve sezonun kalan kısmının ücretini de isteyen Karius, bu sabah fesih işlemlerini başlattı. Loris Karius'la Beşiktaş arasındaki bundan sonraki süreç FIFA nezdinde işleyecek ve oyuncuya ne kadar para ödeneceğine FIFA karar verecek.