Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek

9 dakika önce

Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalan maçlarda 19 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu'na şans vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek, System.String[]

Beşiktaş'ta Karius ile yolların ayrılmasının ardından kalan 8 haftada kaleye kimin geçeceği büyük merak konusu. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın bu konudaki kararını verdi. Yalçın, U19 takımında forma giyen 1.95 boyundaki Ersin Destanlıoğlu'na şans verecek.

"DİREKT OYNATMAYI DÜŞÜNÜYOR"

Fanatik Gazetesi'nin İnstagram hesabında canlı yayına konuk olan Beşiktaş Akademi Direktörü Yasin Sülün "Ersin Destanlıoğlu var kalecimiz mesela. Sergen hocanın kendisiyle ilgili çok iyi düşünceleri mevcut. Ersin'le ilgili hayallerimiz var. Sergen hoca, şu dönem yaşanmasa direkt oynatmayı dahi düşünüyordu" demişti.

Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Ersin Destanoğlu

NEUER'E BENZETİLİYOR

Bu sezon U19 takımında 18 maça çıkan 1.95 boyundaki Ersin U19 Milli Takım forması da giriyor. Fiziği ve stiliyle Bayer Munih'in kalecisi Neuer'e benzetilen genç kaleci aynı zamanda Alman kalecinin de hayranı. Beşiktaş'ın genç yıldızı koronvirüs nedeniyle verilen arada Avrupa'nın önemli kalecileri ve özellikle Neuer'in videolarını izliyor.

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:57 

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