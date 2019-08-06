Beşiktaş'ta Karius'un sağlık durumu
1 saat önce
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un sol üst baldırında ikinci derece zorlanma tespit edildiği belirtildi.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:40 Kaynak: AA
'ın Alman kalecisi Loris Karius
'un sol üst baldırında ikinci derece zorlanma tespit edildiği belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Brescia'yla yaptığı hazırlık maçının devre arasında sol baldırında sertlik hissettiği için oyundan çıkan Karius'un MR'ının çekildiği ifade edildi.
Tetkik sonuçlarında Karius'un sol ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiği ve Alman kalecinin tedavisine başlandığı kaydedildi.
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