Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Karius'un sağlık durumu
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Beşiktaş'ta Karius'un sağlık durumu

1 saat önce

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un sol üst baldırında ikinci derece zorlanma tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş'ta Karius'un sağlık durumu, System.String[]
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un sol üst baldırında ikinci derece zorlanma tespit edildiği belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Brescia'yla yaptığı hazırlık maçının devre arasında sol baldırında sertlik hissettiği için oyundan çıkan Karius'un MR'ının çekildiği ifade edildi.
Tetkik sonuçlarında Karius'un sol ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiği ve Alman kalecinin tedavisine başlandığı kaydedildi.
Loris Karius, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:40 Kaynak: AA
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