İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLE KÖPEĞE ÇARPTI - Son Dakika
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İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLE KÖPEĞE ÇARPTI

28.08.2022 14:47
İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLE KÖPEĞE ÇARPTI

BEŞİKTAŞ'ta karşıya geçen köpeğe otomobil çarptı.

BEŞİKTAŞ'ta karşıya geçen köpeğe otomobil çarptı. Sürücü köpeği kontrol etmek için durmadı.

Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde saat 10.00 sıralarında, otomobil sürücüsü yaya geçidinden karşıya geçen köpeğe çarptı. Otomobilin sürücüsü köpeği kontrol etmek için durmadı. Kameraya yansıyan görüntülerde 34 EIT 358 plakalı otomobil sürücüsünün, köpeğe çarptıktan sonra, durmadan yoluna devam ettiği yer aldı. Köpek karşı tarafa doğru koşup uzaklaştı.


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Kaynak: DHA

Levent Mahallesi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLE KÖPEĞE ÇARPTI - Son Dakika

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