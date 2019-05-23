Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları

8 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas çalışmalarının ardından dar alanda oyun ve kontrol idmanı yapıldı.
Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:35 Kaynak: AA
Spor
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