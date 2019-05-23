Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları
8 saat önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:35 Kaynak: AA
, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında Kasımpaşa
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas çalışmalarının ardından dar alanda oyun ve kontrol idmanı yapıldı.
Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
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