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Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana tedavileri süren Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Anagold 24Erzincanspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, Victor Ruiz ve Kartal Kayra Yılmaz fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve istasyon koşuları sonrası 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından taktik program uygulandı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile noktalandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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