Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale taktik maç oynadı.
Beşiktaş, 3 gün iznin ardından 29 Mart Pazartesi günü gerçekleştireceği idmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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