Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı idmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi oyunları sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.