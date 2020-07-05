Beşiktaş'ta Kayseri kafilesi belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın 'ın maç kadrosuna 20 futbolcuyu dahil ettiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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