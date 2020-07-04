Beşiktaş'ta Kayserispor hazırlıkları sürdü - Son Dakika

Beşiktaş'ta Kayserispor hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, 1 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından gruplar halinde ayak tenisi oyunları oynandı. İdman; şut çalışması ve streching ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını, yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.

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Kayserispor, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Kayserispor hazırlıkları sürdü - Son Dakika Spor
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