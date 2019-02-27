Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Kayserispor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Kayserispor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleri, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın, minyatür kale ve yarı sahada çift kale taktik maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:48 Kaynak: AA

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