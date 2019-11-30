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Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'de 2 Aralık Pazartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'de 2 Aralık Pazartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

İstasyon koşuları ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas, 5'e 2 çalışma, dar alanda oyun kontrolü ve minik kale maçla devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Douglas Santos çalışmaya katılmazken, Dorukhan Toköz, Victor Ruiz ve Kartal Kayra Yılmaz, tedavi sonrası sahada yürüyüş yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kayserispor, Beşiktaş, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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