Beşiktaş'ta Kayserispor Maçı Hazırlıkları Başladı
49 dakika önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor
maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de dün evinde Fenerbahçe
ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, 24. haftada konuk olacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Şenol Güneş
yönetimde yaklaşık 1.5 saat süren idmanda dün derbide forma giyen oyuncular, salonda rejenarasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışmalarının ardından dar alanda oyun kontrol pas çalışması patı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:21 Kaynak: İHA
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