Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Kayserispor Maçı Hazırlıkları Başladı

Beşiktaş'ta Kayserispor Maçı Hazırlıkları Başladı

49 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta Kayserispor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün evinde Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, 24. haftada konuk olacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimde yaklaşık 1.5 saat süren idmanda dün derbide forma giyen oyuncular, salonda rejenarasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışmalarının ardından dar alanda oyun kontrol pas çalışması patı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:21 Kaynak: İHA

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